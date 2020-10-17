Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Elazığ Havalimanı'nda incelemede bulundu:

ELAZIĞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır. Önemli yatırımlar yaparak 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayımızı son 18 yılda 56'ya çıkarmamız da bunun bir göstergesi. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacaktır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile Elazığ'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Elazığ Havalimanı'nda yapımı süren 2. pist çalışmalarıyla ilgili incelemede bulundu, gelinen son durumla ilgili bilgi aldı.

Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, kadim medeniyetlerin şehri Elazığ'da bulunmaktan Elazığlılar ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu belirtti. "Ülkemizin her noktasını çağa uygun bir ulaşım ve haberleşme altyapısına kavuşturmaya and içmiş bir Bakanlık olarak, projelerimizin niteliğini, gidişatını yakından gözlemleme olanağı buluyoruz." diyen Karaismailoğlu, Elazığ Havalimanında yaşanan gelişmelere değindi.

- "Elazığ Havalimanı bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek"

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"2003 yılında hizmete açılan Elazığ Havalimanında yıllık yolcu sayısı 1 milyonu geçmiştir. Bu artışa cevap verecek ikinci bir pistin yapımına 2018 yılında başladık. İkinci pist projemizde yüzde 80'in üzerinde gerçekleşme görüyoruz. Yapımında sona yaklaştığımız ikinci pistimiz, 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde inşa edilmektedir. Projede ayrıca, ilave apron ile bağlantı ve yüksek sürat taksi yolları, çevre yolları ve ilave işlerimiz sürüyor. İkinci pist çalışmalarımızda şimdiye kadar 550'ye 150 metre boyutlarındaki yeni ilave apronumuzu tamamladık. Askeri taksi yolları ile yüksek sürat taksi yollarının gövdelerini yaptık. Proje kapsamında ayrıca, ikinci pistin başlangıcındaki 300 metrelik bölümü ile, pist kaplama banketleri, taksi yolları ve 2 nolu ilave apronun yapımı devam ediyor. Havalimanında yürüttüğümüz bir diğer proje de Jandarma Havacılık Üssü ve Jandarma Tetkik İHA Birliği hizmet binası ve tesisleridir."

Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, "Elazığ Havalimanı ikinci pisti, ilave apron işlerimizi 2021 yılının haziran ayında tamamlayıp, inşallah halkımızın hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında, havalimanımızın iniş-kalkış kapasitesi artacak, Elazığ Havalimanı bölgesinde ulaşım ve lojistik üssü haline gelecek." diye konuştu.

- "5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında, havadaki gücümüz daha da artacak"



"Hava yollarımız bizim için her daim stratejik bir alan olacaktır. Önemli yatırımlar yaparak 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayımızı son 18 yılda 56'ya çıkarmamız da bunun bir göstergesi. Yapımı devam eden 5 yeni havalimanı projemiz tamamlandığında havadaki gücümüz daha da artacaktır." ifadelerini kullanan Karaismailoğlu, havalimanı inşa ettikleri her şehrin ekonomik açıdan canlandığını, daha fazla yatırım çektiğini, yeni iş olanaklarına kavuştuğunu gördüklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin büyük bir ekonomi olmasında havalimanlarının önemi unutulmaması gerektiğine işaret ederek "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve geleceğe ilişkin hedefleri; bizleri, sadece hava yolları alanında değil tüm ulaşım ve altyapı projeleri alanında iddialı adımlar, dev projeler için her daim cesaretlendirmektedir. Bakanlık olarak, kendilerinin önderliğinde yapacağımız projeleri, atacağımız adımları ve ülkemize katmak istediklerimizi, "Milli Ulaşım ve Altyapı Politikaları" başlığı altında bir araya getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması yolunda ihtiyaçları tespit ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, ülkenin bütünsel kalkınmasına ulaşım ve haberleşme ile ne gibi katkılar sunabileceklerini belirlemeye çalıştıklarını aktardı. Karaismailoğlu, büyük hedefleri bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizi bölgesinde lojistik bir süper güç haline getirmek, memleketin her karış toprağını dünyayla bağlamak, çağa uygun, akıllı, dijitalleşmesini tamamlamış eksiksiz bir ulaşım ve haberleşme altyapısı kurmak hedeflerimiz. Zira, çağın gereklerine uygun bir ulaşım ve altyapı sistemi Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olabilmesi için çok önemli ve daha da önemlisi, güçlü bir milli ekonomi, milli bağımsızlığımızın en önemli dayanağı. Hedefimiz şanlı bayrağımız altında, mutlu, huzurlu, müreffeh bir geleceğe yürümek. Ülkemizi ulaşım ve haberleşmede çok daha iyi yerlere getirmek için 'Durmak yok, yola devam.' diyoruz."

Bakan Karaismailoğlu'na incelemelerinde Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar ve Sermin Balık da eşlik etti.