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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 10:29:26 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup 15 Haziran itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır."

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