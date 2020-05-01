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Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: 21 Aralık'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 09:42:00 - 2020-05-01 09:47:37
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: 21 Aralık'ta açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu yılın sonunda, 21 Aralık şeklinde planladık Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 6'ncı kesimi İzmit Kavşağı ve Akyazı kesimiyle birlikte tamamlayarak 400 kilometrelik yolla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacağız." dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

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