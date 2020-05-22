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Siyaset

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecinde havalimanlarına ‘uçabilir sertifikası‘ vereceklerini belirterek, "Bakanlığımız uhdesinde olan havalimanlarını Covid-19 gibi pandemilere yönelik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecinde havalimanlarına ‘uçabilir sertifikası‘ vereceklerini belirterek, "Bakanlığımız uhdesinde olan havalimanlarını Covid-19 gibi pandemilere yönelik olarak tekrar düzenliyoruz.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:53:26 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecinde havalimanlarına ‘uçabilir sertifikası‘ vereceklerini belirterek, "Bakanlığımız uhdesinde olan havalimanlarını Covid-19 gibi pandemilere yönelik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında normalleşme sürecinde havalimanlarına ‘uçabilir sertifikası‘ vereceklerini belirterek, "Bakanlığımız uhdesinde olan havalimanlarını Covid-19 gibi pandemilere yönelik olarak tekrar düzenliyoruz. Normalleşme süreci kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun öngörüleri doğrultusunda bir sertifikasyon programı hazırladık. Söz konusu sertifikasyon programına yönelik de genelge hazırlayarak havalimanlarına gönderdik. Yakın zamanda tüm havalimanları Covid-19’a karşı her türlü tedbiri almış olacak” dedi.

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