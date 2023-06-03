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Biyografi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, nereli?
Biyografi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, nereli?

Yeniakit Publisher
2023-06-03 22:55:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, nereli?

Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kabinede yer alacak isimlerin belli olması ardından Abdulkadir Uraloğlu'nun hayatı merak edilir oldu. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Abdulkadir URALOĞLU, 1966 yılında Trabzon'da doğdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun olan Urlaoğlu, aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989 yılında Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak başlayan Urlaoğlu, 1990-1998 yılları arasında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi, Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi.

2003 yılında Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan Urlaoğlu, 2005 yılında Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006 yılında da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.

2009 yılında kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Urlaoğlu, tekrar Samsun'a dönerek, toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü
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2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Urlaoğlu, 23 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.

Urlaoğlu, 2003 yılında başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan Bölünmüş Yollar, Bitümlü Sıcak Karışım kaplamalı yollar, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve Yap-İşlet-Devret Otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamıştır.

Ülkemizin karayolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten Urlaoğlu aynı zamanda Karayolları Makine Parkının yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem vermektedir.

Aynı zamanda Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüten Abdulkadir Urlaoğlu evli ve üç çocuk babasıdır.

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