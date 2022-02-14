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Ekonomi Ulaştırma Bakanlığı'ndan OGS-HGS kararı! Kaldırıldı
Ekonomi

Ulaştırma Bakanlığı'ndan OGS-HGS kararı! Kaldırıldı

Karayolları ve Genel Müdürlüğü, Otoyol ve köprü geçişlerinden OGS'nin kaldırıldığını, OGS etiketi olan araç sahiplerine ücretsiz olarak HGS etiketi verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 12:54:00 - 2022-02-14 13:04:26
Ulaştırma Bakanlığı'ndan OGS-HGS kararı! Kaldırıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) üzerinden tahsil edileceğini duyurdu. OGS cihazları banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüştürülecek.

Böylelikle hem iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılması hem de gişelerden geçişlerde karışıklıkların önlenmesi amaçlanıyor. OGS, 31 Mart'tan itibaren kullanılmayacak.

OGS abonesi araç sahiplerine, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek. Hesapları da HGS hesaplarına dönüştürülecek.

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