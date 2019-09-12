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Ulaştırma Bakanı’ndan Erzurum ulaşımına tam puan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Erzurum’da yolcu taşımacılık hizmetlerinin ‘erişilebilir’ olması yönünde atılan adımlara tam puan verdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:58
Ulaştırma Bakanı’ndan Erzurum ulaşımına tam puan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Erzurum’da yolcu taşımacılık hizmetlerinin ‘erişilebilir’ olması yönünde atılan adımlara tam puan verdi. Bakan Turhan, engelli, yaşlı ve hareket kısıtlılığı yaşayan vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kusursuz bir biçimde faydalanmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi” Çalıştayı için Erzurum’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Erzurum’un erişilebilir ulaşım olanaklarını bizzat test etti. Çalıştayın yapıldığı Atatürk Üniveristesi Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi’nden otobüsle Olimpiyat Parkı içerisinde bir süre önce hizmete açılan Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi’ne giden Bakan Turhan’a, proje heyetiyle birlikte engelli vatandaşlar da eşlik etti.


Erzurum’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüslerden engelli, yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan vatandaşların rahatlıkla istifade edip edemediğini görmek isteyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Üniversitesi kampüsünde bekletilen otobüse Ankara’dan Erzurum’a gelen heyetle birlikte bindi. Engelli vatandaşların kendi imkânlarıyla hiç zorlanmadan bindikleri otobüsle önce tur atan, ardından bir süre önce hizmete açılan Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi’nin bulunduğu Olimpiyat Parkı’na giden Bakan Turhan, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden olan koordinasyon merkezini gezdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de kendisine refakat ettiği gezide, Erzurum’a olan hayranlığının bir kez daha arttığını ifade eden Bakan Turhan, Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi’ndeki birimleri gezdi. Kadınlar ve engelliler için oluşturulan mesleki eğitim birimlerinin yanı sıra her türlü ihtiyaçlarının da giderildiği Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi’ni çok özel bir hizmet olarak değerlendiren Turhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti. Bakan Turhan, Erzurum’da hem ulaşım hizmetlerinin ulaştığı niteliğini ve hem de erişilebilir olması yönünde atılan adımları takdirle karşıladığını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, Erzurum’da sosyal sorumluluğun en güzel örneklerini sergilemiş. Kendisine bakanlığım ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Mehmet Sekmen de, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin, engelli, yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan vatandaşların her türlü ihtiyacını gidermek için seferber olduğunu belirterek, “Biz göreve geldiğimiz günden bu yana engelli kardeşlerimizin ve pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan hanım kardeşlerimizin yanında olduk. Onları toplumsal yaşamda aktif birer rol edinebilmeleri için gerekli altyapıyı oluşturduk, imkânlarımızı seferber ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak bu manada almamız gereken tüm sorumlulukları aldık, almaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:58
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