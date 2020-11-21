'Ulaşımı sorun olmaktan çıkaracağım' demişti! Gündeminden çıkardı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, büyük vaatlerle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelen Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanını daha ortaya çıkardı.

Verileri paylaştı

Göksu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda İBB Meclisi'ndeki bir konuşmayı paylaştı. Göksu konuşmasında İmamoğlu'nun 'İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkaracağım' diyerek göreve geldiğini hatırlatarak, 2018 ve 2021 yıllarına ait verileri paylaştı.

İstanbul'un ulaşım sorununu gündeminden çıkardı

İmamoğlu'nun göreve geldiği günden beri hiçbir metro, yol ve kavşak yatırımı bile yapmadığını söyleyen Göksu, 2018 yılında ulaşım yatırımlarının bütçenin yüzde 17,5'ine tekabül ettiğini ancak İmamoğlu dönemindeki 2021 yılında bu oranın yüzde 9'a düşürüldüğünü belirtti. Verilerle birlikte İmamoğlu'nun 'İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkaracağım' dediğini hatırlatan Göksu, 'Evet başkanın gündeminden çıkmış' dedi.