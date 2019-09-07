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Ulaşımda kış dönemi başlıyor

Okullarda yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi de toplu ulaşımda kış dönemi sefer tarifesine geçiyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:34
Ulaşımda kış dönemi başlıyor

Okullarda yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi de toplu ulaşımda kış dönemi sefer tarifesine geçiyor. 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren otobüs ve raylı sistem seferleri yeni düzenlemeye göre yapılacak. Yoğun saatlerde metrodaki sefer sıklığı 3 dakikaya inecek.


Okulların açılacağı 9 Eylül 2019 Pazartesi gününden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu ulaşım sistemleri “Kış Dönemi Çalışma Programı” çerçevesinde yeniden düzenlenen sefer tarifesine göre hizmet verecek. ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesindeki otobüsler, İzmir Metro ve İzmir Tramvayı, artması beklenen yolcu sayısı doğrultusunda seferlerini sıklaştıracak. Otobüslerin güncel sefer saatlerine www.eshot.gov.tr adresinden ulaşabilecek.



Metro seferleri 3 dakikaya iniyor


İzmir Metrosu yine bir ilke imza atarak toplu ulaşımın en yoğun kullanıldığı sabah saatlerinde 3 dakika sıklıkla işletim yapacak. Okulların açılmasıyla başlayacak yeni dönemde İzmir Metro ve İzmir Tramvayında seferler sıklaşıyor. Kış ve bahar döneminde uygulanacak raylı sistem sefer planına göre 9 Eylül itibariyle İzmir Metrosu sefer aralığını 3 dakikaya indirirken, Konak Tramvayında 5 dakika, Karşıyaka Tramvayında 7,5 dakika sefer sıklığı uygulanacak.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:34
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