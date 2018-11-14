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Ulaşımda ‘İhtisas’ da yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yüksek İhtisas Kavşağı’ndauyguladığı akıllı kavşak modeli ile bölge trafiğine nefes aldırdı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 09:24
Ulaşımda ‘İhtisas’ da yapıldı

Hasan Özan  Bursa

Ulaşım Acil Eylem Planı kapsamında trafiğin kilitlenme noktasına geldiği tüm kavşaklardaki düğümleri bir bir çözen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yüksek İhtisas Kavşağı’nda da uyguladığı akıllı kavşak modeli ile bölge trafiğine nefes aldırdı. Bursa’nın 2035 yılını hedef alan Trafik Master Planı’yla ilgili çalışmaları kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan yaklaşık bir yıl önce devreye aldığı Ulaşım Acil Eylem Planı’nda kararlı adımlarla sonuca ilerliyor. Akıllı kavşak modelleri ile kent merkezinde trafikte gözle görülür bir rahatlama sağlandı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 09:24
  1. Ulaşım Acil Eylem Planı
  2. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  3. Yüksek İhtisas Kavşağı
  4. Trafik Master Planı

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