Ulaşıma lodos engeli! Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal
Marmara bölgesinde lodos etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle pek çok deniz otobüsü seferi iptal edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.