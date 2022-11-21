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Aktüel Ulaşıma lodos engeli! Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal
Aktüel

Ulaşıma lodos engeli! Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal

Marmara bölgesinde lodos etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar sebebiyle pek çok deniz otobüsü seferi iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 11:56:00 -
Ulaşıma lodos engeli! Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden 4'ü kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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