Ulaşım yeni köprülerle nefes alıyor

Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak amacıyla yeni yollar, yol genişletme ve raylı sistem yatırımlarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeki ulaşım yatırımlarında özellikle Acemler bölgesine odaklanan Büyükşehir Belediyesi, bağlantı kollarındaki şerit genişletmesi, Hayran Cadde ile Oulu Cadde’nin tüp geçitle bağlanması ve Mudanya Kavşağı’na yapılan ilave kollarla trafik yükününün azaltılması çalışmalarının yapıldığı Acemler’e yeni bir köprü daha kazandırdı. Yakın Doğu Çevre Yolu’nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasında 7 ayak ve 6 açıklıktan oluşan Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü geçtiğimiz günlerde hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü ile Acemler yönünden gelen araçların Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlanmasına imkan sağladı. Ulaşım yatırımlarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu sefer de Hürriyet ve Soğukkuyu’ya dönmek isteyenlerin Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinden ‘U’ dönüşü yapmalarına imkân sağlayacak olan köprüyü trafiğe açtı.

Ulaşım daha rahat hâle getiriliyor

Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye yöneticilerinden bilgi alarak çalışan işçilerle de sohbet etti. Şehirlerin yaşam tarzını, kimliği, geçmişi ve geleceği yansıtan yerler olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, Bursa’da insan odaklı çalıştıklarını belirtti. 1960 ile 2000’li yıllar arasında sanayileşmenin neticesinde yoğun göç alan Bursa’nın ana gündem maddelerinden birisinin de ulaşım ve trafik olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, hazırlanan master planı çerçevesinde sonuç odaklı çalışmaları hayata geçirdiklerini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi gücünün yanında Bursa milletvekillerinin aracılığıyla Ankara’dan aldıkları destekler ve hayırseverlerin katkılarıyla çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Aktaş, “Özellikle sabah ve akşamın belirli saatlerinde Bursa’da trafik sıkıntısı yaşanıyor. Trafik birçok büyük şehrin ana konularından bir tanesi. Bu sebeple ulaşım yatırımlarımıza hız veriyoruz. Bursa’yı yeni yollarla, köprülerle, akıllı kavşaklarla, metro ağlarıyla buluşturuyor, ulaşımı daha rahat hâle getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Acemler’den Yunuseli Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlantıyı sağlayacak köprü çalışmasında imalatları tamamladık. Kısa bir süre önce de açmıştık. Yakın Doğu Çevre Yolu’nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasında yapımını tamamladığımız Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü ile Acemler yönünden gelen araçlar, Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden 7 ayak ve 6 açıklıktan oluşan yeni köprü ile Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bağlanabiliyor. Bugün hizmete aldığımız bu köprü de Hürriyet ve Soğukkuyu’ya dönmek isteyenlerin Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinden ‘U’ dönüşü yapmalarına imkân sağlayacak. 3 açıklıklı, 8,50 metre genişliğinde, 110 metre uzunluğunda ardgerme U köprüyle birlikte 1200 metre bağlantı yollarının imalatını da tamamladık. Fuat Kuşçuoğlu Caddesi 6. Fırın Sokak kesişimine inşa edilen ilave köprüyle de ‘Acemler ve Yakın Doğu Çevre Yolu’na’ geçiş sağlanmış olacak” dedi.

“Sistem tıkır tıkır çalışmış olacak”

Yunuseli Kanalı çevresinde yapılan çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Aktaş, tek açıklıklı, 28 metre uzunluğunda ve 16.5 metre genişliğindeki köprünün tamamlandığını, tek açıklıklı, 28 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki Çeltikçi Köprüsü’nde de imalatların devam ettiğini söyledi. 210 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü ile Yunuseli’ne gidiş istikametindeki araç kapasitesinin arttırılması için 1950 metre uzunluğundaki 3 şerit olarak yeniden düzenlenen yolu da hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğundaki yolda devam eden çalışmalar da önümüzdeki süreçte tamamlanmış olacak. Bizler birlikte çalışıyoruz ve ‘Birlikte Yol Alalım’ mottosuyla hareket ediyoruz. Bu bölgede yoğun konutlaşmayla beraber araç yoğunluğu da arttı. Trafikte tıkanıklık olmaması adına hayırseverlerden de destek alarak bu çalışmayı hayata geçirdik. İnşallah üçüncü ayağı da bitirdiğimizde sistem tıkır tıkır çalışmış olacak. Öte yandan Hasanağa-Kayapa Yolu’nu ilmek ilmek işliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırmalarıyla, milletvekillerimizin destekleri ve Ulaştırma Bakanlığımızın katkılarıyla çalışmalar sürüyor. Eski İzmir Yolu diye tabir edilen bölgede sirkülasyon giderek artıyor. Bunun yanında yıllardır konuşulan Demirtaş bağlantı yolunu da bir hafta içerisinde açmış olacağız. Çevre Yolu’nu DOSAB’a bağlamak için de köprümüzü yaptık. Beraberinde bağlantı yollarını da bitirdik. Çalışmalarımızın tamamı Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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