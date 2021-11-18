Ulaşım ve iletişim projelerinde 2023 damgası

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün ele alınacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi, çeşitli alanlarda birçok projenin gerçekleştirilmesine imkân verecek.

Bütçe 62.5 milyar

Bakanlığın bütçesi gelecek yıl için 62 milyar 531 milyon 437 bin lira olarak belirlendi. 2018 yılında 31 milyar 388 milyon 36 bin lirayı bulan bütçeye kıyasla 5 yılda yüzde 99 ödenek artışı sağlanmış oldu.

Türkiye’nin özellikle 2002’den itibaren ulaşım ve haberleşme altyapı yatırımlarını önceleyip, 910.3 milyar dolarlık yatırım sayesinde gerçekleştirilen projelere gelecek yıl ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023’te yenileri eklenecek. Devreye alınacak projeler, hayatı kolaylaştıracak, yerli sistemlerle Türkiye’nin dünyada daha fazla söz sahibi olmasına katkı yapacak.

Projeler tamamlandı

2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağı, yürütülen çalışmalarla 28 bin 340 kilometreye çıkarıldı. Otoyol uzunluğu 3 bin 532 kilometreye ulaştı.

Osmangazi Köprüsü’nün dahil olduğu İstanbul-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü içeren Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu ve Menemen-Çandarlı Otoyolu tamamlanarak Edirne ile Şanlıurfa birbirine bağlandı.

Aydın-Denizli Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu’nda yapım çalışmaları ise devam ediyor.

Asma köprü için gün sayılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklıkla Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek. Tamamlandığında ‘dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanına sahip olacak yapının yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreyi buluyor. İki çelik kule arasındaki 1915 Çanakkale, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri niteliğini taşıyor. Köprü, feribotla bekleme süresiyle ve hava durumları nedeniyle kimi zaman saatler süren Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indirecek. 1915 Çanakkale’nin açılışının 18 Mart 2022’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Hedef büyük

Yap-işlet-devret modeliyle 2023’e kadar toplam 6 projeyle 579 kilometre ve 2035’e kadar toplam 13 projeyle 3 bin 767 kilometre daha otoyol yapımının hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Son yıllarda yaşanan gelişmeler, küresel nüfus hareketleri ve ticari dengelere bağlı olarak hava ulaşım faaliyetleri hızla batıdan doğuya kayıyor. 3 kıtanın ortasında bulunan Türkiye, 2003’ten itibaren yürütülen hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldi.

Havacılık yatırımlarıyla 2003’te 26 noktaya yapılan iç hat uçuşları, bugün 56 noktaya dayandı. Söz konusu dönemde 50 ülkede 60 noktaya uçuş yapılırken bugün 127 ülkede 329 noktaya sefer gerçekleştiriliyor.

TÜRKSAT 5B de yola çıkacak

Ayrıca iletişim uydusu Türksat 5A, 8 Ocak’ta yörüngesine fırlatıldı. Tasarım ve üretim aşamaları başarıyla tamamlanan Türksat 5B’nin de yılın sonunda uzaya fırlatılması planlanıyor. 42 derece doğu yörüngesine gönderilecek uyduyla Ka-Bant veri haberleşme kapasitesi 15 kat daha artacak.

Montaj devam ediyor

Milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın ise montaj, entegrasyon çalışmaları ve testleri Ankara’da devam ediyor. Uydunun üretim ve test sürecinin 2022 sonunda tamamlanarak, 2023 yılının ilk çeyreği içinde fırlatılması planlanıyor. Türkiye, Türksat 6A’nın uzaya fırlatılmasıyla haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak.