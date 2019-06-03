Ulaşım ve hafif yük için ideal! Kanuni Tigrina 50

Türkiye motosiklet sektörünün en önemli temsilcilerinden Kuralkan, ulaşım ve hafif çaplı yük taşımacılığı için geliştirdiği yerli üretim Kanuni Tigrina 50 modelini piyasaya sundu. 5 bin 490 TL’lik benzersiz fiyatıyla da dikkat çeken Kanuni Tigrina 50, özellikle yazlıkçılar ve kırsal kesimde yaşayanlar için ideal bir model olarak öne çıkıyor. 2019 yılından itibaren internet üzerinden on-line satışa başlayan Kuralkan, e-kuralkan sisteminde; kredi kartı, kredi ve havale gibi ödeme seçeneklerini bulunurken, 60 aya kadar taksitlendirme de yapılıyor.