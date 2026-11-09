Ulaşım çevre dostu otobüslerle sağlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan planlamayla trafik yoğunluğunun azaltılması, katılımcıların konferans alanına güvenli ve hızlı ulaşması hedefleniyor.

Tamamı Türkiye’deki tesislerde üretilen otobüslerin 71’i elektrikli, 233’ü doğal gazlı, geri kalanı ise düşük emisyonlu dizel araçlardan oluşuyor. Otobüsler, zirve boyunca katılımcıların oteller, havalimanı, otogar ve şehir merkezi ile konferans alanı arasındaki ulaşımını sağlayacak.

ÖZEL TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu, COP31’in dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, 196 ülkenin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında çok sayıda katılımcının Antalya’ya geleceğini söyledi. Konferans alanının Mavi ve Yeşil Bölge olarak ikiye ayrılacağını aktaran Kulaklıoğlu, “Mavi Bölge’ye günlük 50 bin, Yeşil Bölge’ye ise 100 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz. COP bir iklim zirvesi. Dolayısıyla zirvenin özüne uygun düşük emisyonlu otobüsleri ulaşım sisteminde kullanıyoruz. 25 belediyeden toplam 630 otobüsü Antalya’ya getirdik” dedi. Antalya’da daha önce doğal gazlı otobüs bulunmadığını hatırlatan Kulaklıoğlu, getirilen araçların yakıt ihtiyacını karşılamak için yeni bir doğal gaz istasyonu kurulduğunu ve yakıt ikmaline başlandığını kaydetti. “Bu istasyon, Antalya için COP’tan bir hatıra olarak kalacak. Doğal gazlı, çevreci ve düşük emisyonlu otobüsler bundan sonra Antalya yollarında da hizmet verecek” diye konuştu.

Toplam 1 milyon 200 bin metrekarelik alanda 5 bin otomobil ve 400 otobüs kapasiteli otopark hazırlandığını belirten Kulaklıoğlu, 19 ulaşım hattının Belek, Kundu, Lara, Kemer ve Alanya gibi konaklama bölgelerini kapsadığını söyledi. Şehir merkezinden tramvayla ulaşım sağlanacağını, Mavi Bölge’ye yaya üst geçidinden, Yeşil Bölge’ye ise elektrikli otobüslerle gidileceğini bildirdi.

LOJİSTİK GECE YÜRÜTÜLECEK

Lojistik sevkiyatların güvenlik kontrolünden geçirilerek 21.00-06.00 saatlerinde yapılacağını açıklayan Kulaklıoğlu, böylece gündüz programlarının aksamamasının ve trafik yoğunluğunun azaltılmasının amaçlandığını ifade etti.