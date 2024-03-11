ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın envantere girecek versiyonu ilk defa görüntülendi!
ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA)’nın, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek versiyonu ilk kez Meteksan Savunma tarafından sergilendi.
Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen DIMDEX Uluslararası Denizcilik Savunma Fuarı sırasında Meteksan Savunma, ULAQ SİDA’nın Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek versiyonunu ilk kez sergiledi. Ölçekli maket üzerinde sergilenen SİDA’nın, deniz üzerindeki seyir icra ettiği gerçek görüntüler de paylaşıldı.
Meteksan Savunma’nın mühendislik gücünün katkılarıyla geliştirilen ULAQ SİDA‘nın envantere girecek versiyonunda; Roketsan üretimi LUMTAS ve/veya CİRİT Füzeleri, ASELSAN üretimi elektro-optik sistem ve BEST’in 12.7mm silah kulesi bulunacak.
ULAQ Suüstü Harbi (ASuW) olarak isimlendirilen bu konfigürasyona, istenildiği taktirde farklı silah sistemlerinin entegrasyonu da gerçekleştirilebilecek. Yakın gelecekte Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek SİDA, çeşitli test faaliyetlerine de tabi tutulacak.
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