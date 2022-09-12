ULAQ SİDA'nın yeni versiyonu geliyor!

Gemisavar/seyir füzeleri ve UKSS’nin yer aldığı konfigürasyonda ROKETSAN ÇAKIR seyir füzesi güçlü bir aday olarak karşımıza çıkıyor. ULAQ ailesinin daha yüksek boyut ve tonaja sahip gemisavar füzelerle donatılabilecek bir su üstü konfigürasyonuna ilişkin bir konsept daha önce mevcuttu.

Yeni tasarım, su üstü harbi konfigürasyonuna ilişkin paylaşılan ilk tasarıma göre daha düşük silüeti ile dikkat çekiyor. Silah sistemlerinin yerleşimi konusunda ise ARES Tersanesinin FAMB serisi hücumbotlarıyla bir paralellik de söz konusu.

Lançerin boyutu göz önüne alındığında yeni konfigürasyonun 24 m’ye yakın bir uzunluğa sahip olması muhtemeldir. Düşük silüete sahip yeni tasarım tespitinin zorluğu ve insansız olması sayesinde yıpratma saldırları için yeni bir seçenek olarak ele alınabilir.

İlerleyen dönemde ULAQ Sİlahlı İnsansız Deniz Aracı’nın DSH (Denizaltı Savunma Harbi), Mayın Avlama, Elektronik Harp, İstihbarat-Gözlem-Keşif gibi görevleri icra edebilen sürümlerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Şu ana kadar ROKETSAN YALMAN silah kulesi ile donatılan prototip ve aynı gövde tasarımını paylaşan KORALP 12.7mm UKSS ile donatılan liman savunma konfigürasyonunun atışlı testleri icra edildi.

ULAQ SİDA’ya yerli dizel marin motoru

1976 yılında motor tahrik, aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulmuş ve Türkiye’nin ilk dizel motor üreticisi olma özelliğini taşıyan TÜMOSAN, ULAQ SİDA için yerli dizel marin motor geliştirdiğini belirtmişti.

Bu kapsamda TÜMOSAN’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Vatanımızın korunması için Savunma Sanayii Başkanlığı ile birçok projede yer alıyoruz. ARES Tersanesi tarafından geliştirilen “ULAQ” serisinin ilk platformu Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nda (SİDA) yerli dizel marin motorumuz kullanılacak" ifadelerine yer verilmişti.

ULAQ Avrupa’ya ihraç edilecek

Ares Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı; Naval News’in ULAQ’a yabancı ülkelerden gelebilecek ilgiyle ilgili sorusu üzerine, "ULAQ için Avrupa son kullanıcı ülke adaylarının olduğunu belirtmekten memnuniyet duyuyorum. İki ülke ile tamamlanmak üzere olan nihai müzakereler yakında sonuçlanacak. Anlaşmalarımızın 2022’nin ilk aylarında açıklanacağını düşünüyorum" cevabını vermişti.

DefenceTürk