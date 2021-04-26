  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji ULAQ SİDA'da müthiş gelişme! Resmen tamamlandı
Teknoloji

ULAQ SİDA'da müthiş gelişme! Resmen tamamlandı

Geçtiğimiz Ocak ayında denize indirilen Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın kontrol ünitesi tamamlandı. Sahil Kontrol İstasyonu'nun 200 kilometrenin üzerinde veri aktarım menzili bulunuyor. Bu sayede ULAQ, İHA'lar ile ortak harekata imza atabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 12:09:00 -
ULAQ SİDA'da müthiş gelişme! Resmen tamamlandı

Antalya Körfezi'nde tecrübe seyirlerine başlayan ULAQ'ın karadan kontrol ünitesi de artık hazır... Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, ocak ayında denizle buluşmuştu.

"Saki kullanıma hazır"

Aracın "SAKİ" adı verilen Sahil Kontrol İstasyonu'nun üretimi de tamamlandı. Bir minivan olarak tasarlanan SAKİ'nin içerisinde bir kaptan ve bir nişancı konsolu yer alıyor. ULAQ'ın yönetimi kaptan konsolu üzerinden sağlanıyor. Nişancı konsolunda ise aracın üzerindeki füze sistemlerinin kontrol ve takibi yapılıyor.

İHA'lar ile müşterek harekat yapabilecek

SAKİ, içindeki güç dağıtım üniteleri, aydınlatma ve iklimlendirme ekipmanları ile 7/24 hizmet verecek şekilde tasarlandı. Sahil Kontrol İstasyonu'nun ayrıca, 200 kilometrenin üzerinde veri aktarım menzili bulunuyor. Bu sayede ULAQ, insansız hava araçlarıyla (İHA) müşterek harekata da imza atabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!
Gündem

FETÖ'nün en kritik ismi mason çıktı!

FETÖ'nün "belediyeler imamı" olarak tanınan Erkan Karaarslan mason çıktı.
İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı
Dünya

İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı

İngiltere'de yayımlanan The Sunday Express gazetesi İngiltere hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir ülke olarak 'resmen'..
ABD'den vazgeçtiler! Türkiye'den satın alacaklar
Teknoloji

ABD'den vazgeçtiler! Türkiye'den satın alacaklar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin yakın zamanda Filipinler'e ihraç edilmek üzere T129..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay