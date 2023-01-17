ULAQ SİDA'da müthiş gelişme! Milli motor entegre edildi

TÜMOSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen dizel marin motoru, Ares Shipyard ile Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı‘na entegre edildi. ULAQ’ın yerli motorla test faaliyetlerinin, kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seri üretimine başlanıldığı açıklanan Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ’ta kullanılacak TÜMOSAN üretimi yerli dizel marin motorların için sözleşme imzalanacağını, 1 Eylül 2022’de açıklamıştı.

Söz konusu motorun ULAQ SİDA’ya entegrasyonu gerçekleştirildi.

Milli imkanlarla geliştirilen ULAQ SİDA’nın yerlilik oranı, yerli motor hamlesiyle rekor seviyelere çıkarılıyor. Seri üretim faaliyetleri başlayan ve kısa süre içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanan ULAQ SİDA, farklı konfigürasyonları ile Mavi Vatan’da nöbet tutacak.

Yurtdışından da yoğun ilgi ile takip edilen ULAQ SİDA’nın motorunun yerlileştirilmesiyle beraber, tüm ihracat kısıtlamalarının önüne geçmiş oldu. Aynı zamanda yerli ve milli imkanlarla üretilen motorlar, yurtdışından ithal edilen motorlara kıyasla çok daha rekabetçi.

ULAQ SİDA

400 kilometreyi aşabilen seyir menziline, saatte 70 kilometrenin üzerinde sürat kabiliyetine, gündüz/gece görüş imkânlarına, otonom seyir algoritmalarına, kriptolu ve elektronik harp korumalı haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen ULAQ SİDA; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargâh komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabiliyor.

İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin; istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı konfigürasyonlarının üretimi devam ettirilecek.

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