Ulan Bill Gates, ulan Bill Gates! Yine yaptı yapacağını

Melih Altınok, pandeminin önde gideni, mRNA aşılarının sponsoru, izolasyoncuların yılmaz önderi "hayırsever işadamı" Bill Gates'in son itirafından hareketle "İlerleyen günlerde 'Bir pandemi hikâyesiyle dünya ekonomisini iyi salladık' beyanları geldiğinde görüşürüz" dedi. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Pandeminin önde gideni, mRNA aşılarının sponsoru, izolasyoncuların yılmaz önderi "hayırsever işadamı" Bill Gates diyor ki:

"Açıkçası koronavirüsün çok ölümcül olduğunu varsayıyorduk, ama gördük ki korona sanıldığının aksine daha az ölümcül. Bu da gösteriyor ki koronanın diğer grip türlerinden farkı yok."

"Hizmetinde" onca bilim adamı olan, milyarlarını ve hayatını aşı araştırmalarına vakfetmiş Gates'in bugün kabul etmek zorunda kaldığı gerçeği ta pandemin başından beri bu köşede defalarca okudunuz...

Bu yüzden gönül rahatlığıyla geçmiş olsun diyorum.

Ama ne yazık ki geride kalan bir şey yok.

Aşıların ölçülmeyen, kayıt altına alınmayan uzun vadeli sonuçlarından bahsetmiyorum. Bu konuda daha net itiraflar geldikçe yine konuşuruz...

Ne var ki bir grip uğruna batırılan dünya ekonomisinin etkilerini ta iliklerimize kadar hissediyoruz.

Yaratılan korku iklimiyle 400 gün piyasaların kapatılmasının, tedarik zincirinin kırılmasının, küçük esnafın, gündelik yaşayan yoksulların belinin bükülmesinin bedelini ödüyoruz.

Halka dağıtılacak yardımlar, destekler için para basıp dağıtmak zorunda kalan iktidarların sebep olduğu küresel enflasyon, dünyayı kasıp kavuruyor.

Dünyanın süper gücü olan ABD'nin Başkanı bile artık kürsüye çıktığında yıldız savaşlarından değil, ulusun artan gübre fiyatlarıyla mücadelesinden falan bahsediyor.

Hâlâ, "Hayır, tüm bu küresel ekonomik dalgalanmanın sebebi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali" mi diyorsunuz?

Gözlerinizin önünde yaşanan bunca deneyime rağmen, aklınıza mantığınıza değil masallara inanmakta ısrarcıysanız bir şey diyemem...

İlerleyen günlerde çıkıp "Bir pandemi hikâyesiyle dünya ekonomisini iyi salladık" beyanları geldiğinde görüşürüz."