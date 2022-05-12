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Dünya Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı açıklandı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle bugüne kadar 6 milyondan fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 20:06:00 -
Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı açıklandı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Rus saldırılarının başlamasından bu yana 6 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti.

UNHCR tarafından geçtiğimiz ayın sonunda yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırıları nedeniyle 8,3 milyon kişinin Ukrayna'yı terk edeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün son raporunda ise, Ukrayna'nın savaş öncesi nüfusunun yaklaşık 5'te 1'ine denk gelen 8 milyondan fazla insanın Rus saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğu aktarıldı

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