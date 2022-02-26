Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya destek verdiler! Grup Yorum'a tepki yağıyor: Diktatörlere yaltaklanmayı karakter edinmiş sefiller!

DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum, Ukrayna'ya ülkenin dört bir yanından saldırı başlatarak sivil halka kabus gibi günler yaşatan Rusya'da konser verdi. Sosyal medyadan konsere ilişkin paylaşımlar yapan grup, bir gönderisinde "Grup Yorum olarak sosyalizmin anavatanında, Moskova'da konserimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullanırken bir başka gönderisinde ise 'Donbas halkının ABD emperyalizmine, NATO'ya ve faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadelesini' desteklediklerini belirtti. Grup, kısa süre içerisinde kullanıcılardan büyük tepki gördü.

"Faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadelesini destekliyoruz"

Kullanıcılar paylaşıma büyük tepki gösterirken grup bir paylaşımda daha bulundu ve onda da "Donbas halkının ABD emperyalizmine, NATO'ya ve faşist Ukrayna hükümetine karşı mücadelesini destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada büyük tepki

Kadın, yaşlı ve çocukların sokaklarda kaldığı, evlerinin yıkıldığı, bombalara maruz kaldığı Ukrayna'daki duruma tepki göstermek yerine 'Faşist Ukrayna' ifadelerini kullanan grup, tepkiler sonrası Twitter'da gündeme girdi.

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Gazetemiz Yazarı Kenan Alpay da Grup Yorum'a tepki gösterdi.

Grup Yorum'un katliamcı Esed Rejimi'ne de destek çıktığını hatırlatan Kenan Alpay, şu ifadelerde bulundu.

Grup Yorum, Ukrayna'yı işgale girişen Rusya'yı desteklemek üzere bugün Moskova'da konser veriyor.

Haziran 2013'te de Esed Rejimi'nin katliamlarını desteklemek üzere Tartus'ta konser vermişlerdi.

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