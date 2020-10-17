Ukrayna'ya yakın markaj

İstanbul’a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdeddin Köşkü’nde buluştu. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.



Erdoğan'a devlet nişanı



1 saat 15 dakika süren bu görüşmenin ardından Erdoğan’a Zelenski tarafından Ukrayna Devlet Nişanı verildi. Takdimin ardından, heyetler arası görüşmenin ortak bildirileri imzalandı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında savunma sanayi projeleri kapsamında iyi niyet beyanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı. Türkiye-Ukrayna Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12. Dönem Toplantısı Protokolü de Bakan Akar ile Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Ihor Petrashko arasında imzalandı.



10 milyar dolar Ticaret



Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce atmış olduğumuz imzayla gerçekleştirdik. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma ve ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldık. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme hususunda Sayın Zelenski ile hemfikiriz” dedi.



Kırım'da hemfikiriz



Ukrayna’nın bölgenin istikrar, güvenlik, barış ve refahının temini için kilit bir ülke olduğunu belirten Erdoğan,“Türkiye Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Ukrayna’nın egemenliğini Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik destekleyeceğiz” diye konuştu.