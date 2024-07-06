Ukrayna'ya NATO şoku! Üyelik beklenirken kapısı kapandı: Gelecek haberi bekliyor! Krizi devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden ve NATO üyesi ülke liderleri Rus birlikleri savaşın üçüncü yılında Ukrayna'nın doğu cephesinde avantajlarını arttırırken, askeri ittifakın 75. yıldönümünü kutlamak üzere salı gününden itibaren üç günlük bir zirve için Washington'da bir araya gelecek.

Ukrayna'ya NATO şoku: 'Silah var ama kırmızı çizgiler aşılamaz'

Yaklaşan zirveyle ilgili dün bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun 32 üye ülkesinin savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya askeri teçhizat için her yıl yaklaşık 40 milyar avro (43 milyar dolar) harcadığını ve bunun ileriye dönük "asgari bir temel" olması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, "Zirvede müttefiklerin önümüzdeki yıl içinde bu seviyeyi sürdürmeye karar vermelerini bekliyorum" dedi.

Stoltenberg, bu miktarın ülkeler arasında ekonomik büyümelerine göre paylaştırılacağını ve liderlerin 2025 yılında tekrar bir araya geldiklerinde bu rakamı gözden geçireceklerini söyledi.

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