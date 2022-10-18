Ukrayna'ya 2 milyar avro bugün gönderiliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya sağlanan makro finansal yardım paketinden 2 milyar avronun bugün gönderileceğini duyurdu.

Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ukrayna için daha önce açıklanan 9 milyar avroluk paketten 2 milyar avronun bugün, kalanının da yıl sonu itibarıyla gönderileceğini bildirdi.

AB, Ukrayna'ya yardım amacıyla 9 milyar avroluk makro finansal yardım paketini 18 Mayıs'ta açıklamış, paket 23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde onaylanmıştı.

Dün de AB dışişleri bakanları, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerindeki 6'ncı askeri yardım paketi üzerinde anlaşmıştı. Böylece AB'nin Ukrayna'ya 28 Şubat'ta başlattığı askeri yardımların toplam miktarı 3 milyar avronun üstüne çıkmıştı.