Ukrayna'ya 18 milyar euroluk krediyi onayladılar

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 2023 için 18 milyar euro kredi sağlamasına onay verdi.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan oylama 38'e karşı 507 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Avrupa Birliği'nin (AB) aylık 1,5 milyar euroluk taksitler halinde vermeyi planladığı mali paketin, Ukrayna'nın 2023'te ihtiyaç duyduğu aylık 3-4 milyar euroluk fonun yarıya yakınını karşılaması hedefleniyor.

Mali yardımla Ukrayna'da öncelikle hastane ve okul gibi kamu hizmetlerinin devamının sağlanması, yerlerinden olmuş kişilere barınma imkanı sunulması, makroekonomik istikrarın korunması ve tahrip olmuş sivil alt yapıların yeniden inşası amaçlanıyor.

Ukrayna'ya AB kredisinin verilmeye başlaması için 6 Aralık'ta üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi tarafından da oy birliğiyle onaylanması gerekiyor. Kredinin 2023 yılı başından itibaren kullandırılması bekleniyor. AP'den verilen bilgiye göre, AB ve üye ülkeler 24 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 19,7 milyar euro yardımda bulundu.