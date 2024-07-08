  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Turizm devi şirket iflas etti. İflas bayrağını çekti: Türkiye'de neredeyse gitmediği yer yoktu

Bakan Bolat açıkladı: O ülkenin vatandaşları Türkiye'den giderse ne tarım ne de hayvancılık kalır

Milli Muharip Uçak Kaan dünyayı ayağa kaldırdı! Türkiye'ye 300 tane Kaan siparişi

Peru, Güney Koreli KAI şirketiyle FA-50 savaş uçağı için dev anlaşma imzaladı!

Türk savunma sanayiinin stratejik planı ile ilgili karar hakkında açıklama geldi! Türkiye'ye duyurdular!

İngiltere'deki seçimlerde büyük bir zafer kazanan İngiltere'nin yeni başbakanı Starmer kimdir?

Akıncı TİHA Güdüm Testini Başarıyla Tamamladı: ASELSAN Elektronik Harp Sisteminde Güçleniyor!

İflas ettiği yazılıp çizilen Türk devi az önce Türkiye'ye duyurdu: İflas etmedik

Katil İsrail ateşkes istemiyor! Onlarca Filistinli şehit oldu

O çikolata İngilizleri çıldırttı! Ülker'e çağrı yapıyorlar
Dünya Ukrayna'nın uçak kaçırma operasyonuna Rusya’dan suç üstü
Dünya

Ukrayna'nın uçak kaçırma operasyonuna Rusya’dan suç üstü

Yeniakit Publisher
2024-07-08 10:37:00 -
Ukrayna'nın uçak kaçırma operasyonuna Rusya’dan suç üstü

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Rus "Тu-22М3" savaş uçağını kaçırma girişiminin önlendiğini duyurdu.

FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, "FSB, Ukrayna özel servisinin, Rusya Hava Kuvvetlerine ait 'Тu-22М3' tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını kaçırma operasyonunu engelledi." ifadesine yer verildi.

 

Açıklamada, operasyonun hazırlık sürecine NATO ülkelerinin istihbaratının da dahil olduğunun iddia edildiği belirtilirken, "Ukrayna istihbaratının, pilota para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesini teklif ettiği" belirtildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23