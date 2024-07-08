Ukrayna'nın uçak kaçırma operasyonuna Rusya’dan suç üstü
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının Rus "Тu-22М3" savaş uçağını kaçırma girişiminin önlendiğini duyurdu.
FSB'nin basın servisinden yapılan açıklamada, "FSB, Ukrayna özel servisinin, Rusya Hava Kuvvetlerine ait 'Тu-22М3' tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını kaçırma operasyonunu engelledi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, operasyonun hazırlık sürecine NATO ülkelerinin istihbaratının da dahil olduğunun iddia edildiği belirtilirken, "Ukrayna istihbaratının, pilota para karşılığında uçağı Ukrayna topraklarına indirmesini teklif ettiği" belirtildi.