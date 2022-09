Ukrayna'nın saldırı taktiğinde dikkat çeken detay! Bakın kimden esinlenmiş

Rusya'ya karşı son dönemde başarılı karşı ataklar yapan Ukrayna'nın Çinli genereal Sun Tzu'dan esinlendiği ortaya çıktı. Crack Institute for the Study of War yaptığı analizde Ukrayna'nın Sun Tzu'nun sahte saldırı taktiğini kullandığını tespit etti.