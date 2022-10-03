Ukrayna'nın MİLGEM Korveti denize indirildi

Türkiye ile Ukrayna makamları, 14 Aralık 2020 tarihinde MİLGEM ADA Sınıfı Korvet tedariki için anlaşma imzalamıştı. G2G formatında anlaşmayı, Ukrayna’da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz imzalamıştı.

Bu kapsamda anlaşmanın üzerinden henüz 2 yıl geçmeden, Ukrayna Donanması için inşa edilen MİLGEM Korveti Herman İvan Mazepa (F-211) bugün düzenlenen denize indirildi. Korvetin denize indirme törenine; Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa ve diğer Ukraynalı temsilciler katıldı.

Türkiye’den ise törene; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve diğer yetkililer katılım sağladı.

Ukrayna’nın, Türkiye’ye 1 adeti kesin ve 3 adeti opsiyon olmak üzere toplamda 4 adet MİLGEM Korveti sipariş ettiği biliniyor. Esasında korvetin inşa faaliyetleri Türkiye’de, donatım faaliyetleri ise Ukrayna’da gerçekleştirilecekti. Deniz indirilen korvetin, yedeklenerek Ukrayna’ya götürülmesi ve Mikolayiv’deki Ocean Tersanesi’nde donatımına başlanılması planlanıyordu. Ancak Şubat ayında başlayan Ukrayna-Rusya Savaşı sebebi ile geminin donatım faaliyetlerinin de Türkiye’de gerçekleştirilmesi kuvvetle muhtemel.

Ukrayna için üretilecek ADA Sınıfı Korvet’te, gemisavar füzesi olarak Ukrayna üretimi NEPTÜN Füzesi seçilmişti. Ancak Ukrayna savunma sektörü, savaş esnasında büyük hasar aldı. Halihazırda Roketsan üretimi ATMACA ve Boeing üretimi Harpoon Gemisavar Füzeleri değerlendiriliyor. İki füze de NATO standardında.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde halihazırda 4 adet MİLGEM ADA Sınıfı Korvet bulunuyor. Türkiye, Pakistan’a ve Ukrayna’ya MİLGEM ADA Sınıf Korvet ihraç etme başarısını gösterdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise Ukrayna’ya ait ADA Sınıfı MİLGEM korvetlerinin silahlanması şu şekilde olacak:

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