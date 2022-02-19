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Gündem Ukrayna'nın Lugansk kentinde gaz boru hattında patlama!
Gündem

Ukrayna'nın Lugansk kentinde gaz boru hattında patlama!

RİA novosti muhabirinin aktardığı bilgilere göre Lugansk'ta meydana gelen patlamadan sonra 'Drujba' adlı gaz boru hattı yanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 01:49:00 -

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçaların kontrolündeki Luhansk bölgesinde peş peşe iki büyük patlama yaşandı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, Luhansk'ta yaşanan patlamada bölgede doğalgaz boru hattı alev aldı.

Birkaç saat sonra bir patlama daha

İkinci patlamanın ise bölgedeki bir gaz istasyonunda meydana geldiği ifade edildi.

Luhansk'ta yaşanan patlamalar, ayrılıkçıların kontrolündeki diğer bir şehir olan Donetsk'te yaşanan patlamadan birkaç saat sonra yaşandı.

700 bin kişi tahliye ediliyor

Donetsk'teki patlamanın ardından ayrılıkçı gruplar bölgedeki sivil halkın Rusya'ya tahliye edileceğini açıkladı. Tahliye edilmesi planlanan kişi sayısının 700 bine kadar ulaşması bekleniyor.

Ayrılıkçılardan saldırı hazırlığı

Donetsk'teki ayrılıkçıların lideri Denis Puşilin, Ukrayna'nın kısa süre içerisinde kendi kontrollerindeki iki ayrı bölgeye saldırı başlatmaya hazırlandığını öne sürdü.

Ukrayna'dan açıklama geldi

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov ise iki bölgenin kurtarılması için herhangi bir askeri plan içerisinde olmadıklarını söyledi.

 

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