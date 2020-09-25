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Aktüel Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 22:33:06 -
Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçak düştü, ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti.
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