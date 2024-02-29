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Dünya Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı
Dünya

Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 10:27:00 - 2024-02-29 11:09:02
Ukrayna'nın gizli silahı geliyor! işgal altındaki o noktasında buluşması: geçit vermiyor! İşte yeni silahın detayı

İnsansız hava araçları operatörlerinden oluşan ekipler dünyada öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşı 3'üncü yılına girerken, Ukrayna güçleri Rusya ordusunun ilerlemesini önlemenin yollarını arıyor. Rus yetkililer geçit vermiyor deyip önemli açıklamalarda bulunarak yeni silah gelecek dedi! Bir sonraki hedeflerini duyurdu

Her gün her hafta gizleniyorlar. Çünkü Ukrayna'nın gözleri onlar. Drone operatörleri aylardır Ukrayna'nın gizli silahı oldu. Aralık ayında üsleri bombalanan bu birim yine her gün Rusları tek bir hatası için gözlerini kırpmıyor.

Ve işte açığa çıkan bir Rus askeri...

Bir drone izliyor, diğeri hedefin içine uçuyor. Ve hızla bir bomba daha hazırlanıyor.

Bu bir bilgisayar oyunu değil ancak bir oyunun araçlarına sahip. İHA'larının 4'üncüsünü Rusya'nın müdahalesiyle kaybettiler. Drone askeri, "Frekans bozmalar daha da kötüleşti. Bu bizi daha çok etkiliyor. Ama pes etmeyeceğiz. Yılanlar gibi gelişmeliyiz, bir şeyler icat etmeliyiz. Deney yapmalıyız" diyor.

Ukrayna dron birimi, Rus askerlerinin mavi eve koştuğunu görüyor, çatı bir sonraki hedefleri.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rus askerleri İHA'ların daha fazla dikkatini çekmemek için hasarlı binadan çıkmıyor ancak bu daha çok yaralanmalarına neden oluyor.
Operasyonun tam ortasında birden internet kesiliyor ve ekranlar siyah ama drone birimi hiçbir şeyi kaçırmıyor. Komutan, drone'un yedek şarjı ve WhatsApp grubu ile cep telefonundan 5G'yi çalıştırıyor ve tüm saldırıyı sadece bir telefondan yönetiyor.
Duman şiddetiyle artıyor. Bir silah deposunu vurmuş olabileceklerini düşünüyorlar.

Onlar Rus askerlerinin yüzünü görmüyor, dumanın kokusunu almıyor. Patlama seslerinin onlara ulaşması birkaç saniye sürüyor. Gün boyunca yaptıkları değişmiyor: Vur, fırlat, tekrar et.

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Yorumlar

Ömer

Hayalcılar! ???? Hahaha Rus ordusu avrupanın tümünü ezip geçecek. ABD'yi de mahfedecek. Bunun yanında Rusya için Ukrayna ufak bir leblebi. Zaten Ukrayna diye bir devlet yok. Oranın tümü rus topragı. Daha yani bașlıyor Rusya. Rusya ile kimse baședemez. Bu yüzden orada dıșardan gelen her kim silah fabrikası hayaline düșerse, tüm yatırımları ve çabaları boșa gidecektir. NATO' ülkelerin halk sayısı Rusya halkından faha fazla oldugu için NATO ülkelerinde kızartılacak et miktarı çok daha fazla. Bu açıdan bakılırsa Rusyanın 7000 adet Atom ve Hydrojen Bombası NATO ülkelerine çokca yeter ve artar. Tüm dünyaya defalarca yeter. 7000 sadece genelde bilinen sayı ???? Ve NATO ülkeleri bu acıyı yașamak için büyük gayret ve çaba gösteriyor ????????????
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