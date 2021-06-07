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Spor Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya'yı kızdırdı
Spor

Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya'yı kızdırdı

Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formaya Rusya'dan tepki geldi. Formanın üzerinde Rusya'nın işgali altında bulunan Kırım'da dahil olmak üzere Ukrayna haritası ve "Yaşasın Ukrayna!" sloganı yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 19:03:00 -
Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya'yı kızdırdı

Ukrayna Milli Takımı'nın EURO 2020'de giyeceği forma ortalığı karıştırdı. Formanın üstünde yer alan haritada Rusya İşgali altındaki Kırım'ın da Ukrayna'ya dahil edilmesi ve kullanılan slogana Rusya cephesi tepki gösterdi.

"Birleşik ve bölünmez vatanımızın haritası"

Kırım Haber Ajansı'nın aktardığına göre Ukrayna milli futbol takımının, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda giyeceği yeni forma dün tanıtıldı. Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavlenko yaptığı açıklamada, "Ukrayna Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel forma ile katılacak. Formanın en önemli özelliği ve tılsımı, her Ukraynalı için büyük önem taşıyan sembol olacak. Hepimiz için değerli olan ülkemizin haritası. Birleşik ve bölünmez vatanımız haritası; Kırım, Donetsk, Lugansk, Kıyiv, Dnipro, Lviv, Odesa, tüm diğer şehirler ve köyler" ifadeleri kullandı.

"Ne yazık ki tek umutları bu"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Ukrayna'nın turnuvada giyeceği formayla ilgili Telegram kanalından açıklama yaptı. Zaharova, "Ukrayna futbol takımı, formanın üzerine Ukrayna topraklarını Rus Kırım'ına birleştirdi. Açıklamaları, bu umutsuzluk dolu sanatsal eylem kadar metafizik: güya oyuncuların gücüne güç katmalı. Ne yazık ki tek umutları bu" dedi.

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