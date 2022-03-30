Ukraynalılardan çarpıcı Türkiye mesajı: Minnettarız

Kiev'in merkez caddelerinde AA muhabirine konuşan siviller, Türkiye'nin aktif çabalarıyla, dün İstanbul'da Rusya ve Ukrayna temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin Ukrayna'da barış sağlanması için büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

İrina, "Kiev'de doğdum ve büyüdüm. Ülkemde devam eden savaştan çok endişeliyim. Ama birçok ülke bize destek veriyor ve özelikle Türkiye'nin bizi desteklemesi çok önemli" dedi.

Yurt dışından daha çok destek beklediklerini ifade eden İrina, "Müzakerelerin sürdürülmesi için güvenli ortam sağladığı için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

İrina, müzakerelerde Rusya'ya güvenmediklerini belirtti.

Kiev'de yaşayan Artiom, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna kesinlikle Türkiye'nin, Türk halkının, desteklerini hissediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ve halkına yönelik sıcak yaklaşımını görüyoruz. Ukrayna bunun farkında ve son derece minnettar."

Müzakerelerde Rusya'ya pek güvenmedikleri ama burada Türkiye'nin yer almasına ciddi önem verdiklerini aktaran Artiom, şunları kaydetti:

"Türkiye çok ciddi bir ülke, ülkenin ciddi bir lideri var ve onlara karşı şaka yapılmaz. Bu yüzden de müzakereler üst düzeyde, aksamadan, zaman kaybedilmeden düzenlendi."

İnsanlar genelde müzakerelerden olumlu kararları bekliyor

Çatışmalar nedeniyle Kiev'e geldiğini belirten Denis Adamenko de İstanbul'da düzenlenen müzakereden olumlu gelişmeler beklediğini belirtti.

Adamenko, şunları kaydetti:

"Dün İstanbul'da müzakereler devam etti. Türkiye'den önemli destek hissediyoruz. İnsanlar müzakerelerden genelde olumlu kararları bekler. İsteriz ki bu müzakereler de faydalı sonuçlar getirsin."

Çatışmalarda Rusya'nın büyük kayıplar verdiğini kaydeden Adamenko, Rus güçlerinin artık Kiev bölgesinden çekilmeye başladığını aktararak "Türkiye bize hem destek hem güven sağlıyor" diye konuştu.

Kiev sakini 22 yaşındaki Nastya ise Türkiye'nin müzakerelerin sürdürülmesine destek vermesi ve Türkiye faktörünün Ukrayna'da savaşın bitmesinde önemli rol oynayabileceğini kaydederek, "Türkiye'nin bu sorumluğu alması çok iyi oldu" diye konuştu.

İrpin'den tahliyeler sürüyor

Öte yandan başkent Kiev'e yakın İrpin'den sivillerin tahliyeleri sürüyor. Tahliye edilenler bölgede çatışmaların devam ettiğini belirtti. Kiev'in dış bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor.