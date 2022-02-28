Ukraynalılar yakaladıkları Rus vatandaşa öyle bir şey yaptılar ki....
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’da halk yakaladıkları Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.
Ukrayna’da halk yakaladıkları Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.
Ukrayna’da halk Rusya saldırılarının beşinci gününde de Rus birliklerine karşı direnmeye devam ediyor. Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ordu ile birlikte mücadele ediyor.
Streç filmle ağaca bağladı
Ukraynalılar Nikolayev kentinde yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.