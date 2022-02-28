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Dünya Ukraynalılar yakaladıkları Rus vatandaşa öyle bir şey yaptılar ki....
Dünya

Ukraynalılar yakaladıkları Rus vatandaşa öyle bir şey yaptılar ki....

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna’da halk yakaladıkları Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 16:13:00 - 2022-02-28 16:33:32

Ukrayna’da halk yakaladıkları Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.

Ukrayna’da halk Rusya saldırılarının beşinci gününde de Rus birliklerine karşı direnmeye devam ediyor. Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ordu ile birlikte mücadele ediyor.

Streç filmle ağaca bağladı

Ukraynalılar Nikolayev kentinde yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.

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