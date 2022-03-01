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Gündem Ukraynalı olsalardı geri iterler miydi? Yunanistan’ın geri ittiği 'mavi gözlü ve sarışın' olmayan 35 göçmen kurtarıldı!
Gündem

Ukraynalı olsalardı geri iterler miydi? Yunanistan’ın geri ittiği 'mavi gözlü ve sarışın' olmayan 35 göçmen kurtarıldı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki mavi gözlü ve sarışın olmayan 35 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Geçtiğimiz günlerde bazı Avrupalı yetkililer Ukrayna'da öldürülenlerin ' beyaz, mavi gözlü, sarışın, uygar insanlar' oldukları için çok üzüldüklerini ifade etmişlerdi. Aynı Avrupa yılladır Müslüman mültecilerin ölümüne seyirci kalıyor ve Yunan unsurların ölüme terk ettiği Suriyeli mültecileri Türk deniz birlikleri kurtarıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 11:56:00 - 2022-03-01 11:58:19
Ukraynalı olsalardı geri iterler miydi? Yunanistan’ın geri ittiği 'mavi gözlü ve sarışın' olmayan 35 göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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