Ukraynalı eski modelin Türkiye'deki mesleği beğeni topladı

Ukrayna'nın Lviv şehrinde yaşayan Khrystyna Levchenko, 5 yıl önce modellik yapmak için Çin'e taşındı. Yaklaşık 4 sene Çin'de modellik yapan Khrystyna, daha sonra ülkesine döndü.

Ukrayna’da iş adamı Abdullah Adıgüzel’in sahibi olduğu uluslararası tespih atölyesinde dizgici olarak işe giren Khrystyna, tesviye ve diğer konularda eğitim görmek üzere Kayseri'ye geldi.

Adıgüzel’e ait atölyede çalışmaya başlayan Khrystyna, bir süre sonra tespih ustası oldu. Genelde kuka tespihler yapan Khrystyna Levchenko, “Ben, tespih yapmayı çok seviyorum. Bir yıl tespihle ilgileniyorum.” dedi.

Erdoğan’a tespih yapmak istiyor

“İnşallah Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da tespih yapmak istiyorum” diyen 23 yaşındaki Khrystyna, Kayseri ve Türk halkını çok sevdiğini de sözlerine ekledi.