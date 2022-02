Ukraynalı Büyükelçi açıkladı! Rusya'ya en güzel cevap böyle verilir

Büyükelçi Bodnar, büyükelçilik konutunda düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın çevresindeki son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Ukrayna-Rusya arasında artan gerilim nedeniyle topyekun bir savaş ihtimaline yönelik soruları yanıtlayan Bodnar, "Rus tarafından her şeyi bekleyebiliriz. Bizim yaptığımız araştırma ve edindiğimiz bilgilere göre topyekun saldırı için yeterince imkanları yok ama bu bağlamda Rusya Federasyonu lokal operasyonlar ve bazı yerlerde provokasyonlara hazır. Biz, en kötü senaryoya da hazırız." diye konuştu.

Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıması ve bölgeye asker göndermesine ilişkin, "Bu, gerek Ukrayna egemenliğinin gerekse uluslararası hukukun kaba bir ihlalidir. Birleşmiş Milletlerin Genel Sekreteri ve Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan da dahil olmak üzere, birçok lider bunu teyit etti ve ilgili mesajlar verdi. Söz konusu karar, Ukrayna çevresindeki durumu iyice tırmandırıyor ve fiilen Rusya'nın Minsk anlaşmalarından tek taraflı olarak çıktığı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumuna değinen Bodnar, "Buna en güzel cevap, Avrupa kıtasının güvenliğinin sağlanması ve bu bağlamda Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilmiş olur." ifadesini kullandı.

Bodnar, iki ülkenin cephe hattında askeri hareketlilik yaşanmasına dair, şunları kaydetti:

"Karşı taraf 96 defa ateşkesi ihlal ederek toplamda 81 kez Minsk anlaşmasınca yasaklı olan ağır silahları kullanarak ateş açtı. Bu cephe hattında yaşayan insanların evlerinin yıkılmasına, çeşitli altyapı tesislerinin yok edilmesine sebep oldu ve Ukrayna tarafında bazı kayıplara neden oldu. Bu gece ihlal edilen ateşkes sonucunda toplamda 15 kez ateş açıldı ama buna rağmen (Ukrayna tarafında) herhangi bir kayıp yok. "

Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Kırım, Belarus ve Harkif bölgelerinden olmak üzere, farklı rota ve yerlerden saldırı ihtimali ve riskinin bulunduğunu söyleyerek en büyük gerilim riskinin Donetsk ve Luhansk bölgelerinde olduğunu dile getirdi.

Rusya'ya yönelik yaptırımları memnuniyetle karşılıyoruz

ABD, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliğinin aldığı yaptırım kararlarını hatırlatan Bodnar, şöyle devam etti:

"Almanya’nın Kuzey Akım-2 projesinin sertifikasını durdurma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. ABD, İngiltere ve Almanya tarafından uygulanan yaptırımları memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya’nın göstermiş olduğu saldırganlık yükseldikçe bu yaptırımların da güçlenmesini umuyoruz. Eminim ki diğer devletlerin de saldırgan Rusya'ya karşı bu tarz yaptırımları değerlendirmesi lazım. Söz konusu yaptırımlar daha 2014'te uygulanmaya başlansaydı biz çok mutlu olurduk. Bana göre geç olması hiç olmamasından iyidir. "

Bodnar, yaptırımların işe yaramaması durumunda Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin, halkıyla kendini savunmaya hazır olduğunu ifade ederek "İşgalci saldırgan devletin de şunu anlaması gerekiyor. Ukrayna seferi kolay olmayacak." dedi.

Rusya'ya karşı sadece yaptırımların etkili olmayacağını kaydeden Bodnar, bu konuda Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin ve ekonomisinin güçlendirilmesi gibi adımların sonuç verebileceğini ifade etti.

Budapeşte Memorandumu'nda verilen garantiler yerine getirilmiyor

Bodnar, Budapeşte formatının yeniden oluşturulması ve canlandırılmasının son derece önem taşıdığını ve Ukrayna'nın söz konusu toplantının yapılması için girişimde bulunduğuna işaret ederek "Bu istişarenin yapılması konusunda olumlu tepkiler gelmezse bunlar da Budapeşte Memorandumu'nun çalışmadığını gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Budapeşte Memorandumu'na göre Ukrayna’ya nükleer silahlardan vazgeçmesi karşılığında güvenlik garantisi verildiğini anımsatan Bodnar, şunları söyledi:

"Ama bunu garanti eden devletlerden biri tarafından bunlar (güvenlik garantisi) şu an sağlanmıyor. Bugünkü durumumuz hepimizi uluslararası güvenlik sisteminin korunma araçlarının nasıl olduğu sorusuna itiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanında söylediği 'Dünya 5’ten büyüktür' ifadesi gerçekten şu an Ukrayna’da her zamankinden çok daha güncel."

"Rusya ile her türlü müzakere formatına açığız"

Bodnar, Ukrayna'nın Rusya ile gerilimin çözülmesi için diplomatik yollara bağlı kaldığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok liderle görüştüğüne dikkati çeken Bodnar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerilime ilişkin konuşma yapacağını ifade etti.

Bodnar, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya gerilimindeki ara buluculuk girişimlerine ilişkin de "Sayın Erdoğan'ın ara buluculuk tekliflerini biz destekliyoruz. Böyle bir teklif gerçekleşirse Rusya ile sorunu siyasi yoldan çözmemize yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Büyükelçi Bodnar, sözlerini şöyle bitirdi:

"Biz, Antalya Diplomasi Forumu dahil olmakla üzere, her türlü müzakere formatına açığız. Bizim taraf söz konusu hazırlığı hem resmi hem de gayriresmi açıklamıştı. Önemli olan söz konusu müzakere için Kremlin'in siyasi iradesinin olması. Şu an barışın anahtarı tek kişide var. O da Putin. Silahlı saldırganlığı genişletmek ya da müzakere masasına dönmek ona bağlı."