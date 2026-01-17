  • İSTANBUL
20 yıldır her sabah içtiği kahveyi bakın nasıl böyle zehre dönüştürmüş! Tayvan'da yaşanan olay kafaları karıştırdı
Giriş Tarihi:

20 yıldır her sabah içtiği kahveyi bakın nasıl böyle zehre dönüştürmüş! Tayvan'da yaşanan olay kafaları karıştırdı

Tayvan'da yaşanan son olay kafaları karıştırdı. Mutfak dolabınızdaki termosunuz aslında bir tehdit olabilir! Adamın her sabah işe giderken keyifle yudumladığı kahvesi onu zehirledi.

#1
Foto - 20 yıldır her sabah içtiği kahveyi bakın nasıl böyle zehre dönüştürmüş! Tayvan'da yaşanan olay kafaları karıştırdı

Tayvan'da yaşanan son olaya göre; Her şey, 50'li yaşlarındaki bir adamın sabah işe giderken geçirdiği tuhaf bir trafik kazasıyla başladı. Dile kolay, tam 30 yıllık şoförlük tecrübesi vardı ancak o sabah arabasını doğrudan bir dükkana sürdü. Üstelik polis raporlarına göre, çarpışma anında frene dahi basmamıştı.

#2
Foto - 20 yıldır her sabah içtiği kahveyi bakın nasıl böyle zehre dönüştürmüş! Tayvan'da yaşanan olay kafaları karıştırdı

İlk yardım ekipleri olay yerine vardığında adamın bilinci yerindeydi ancak ciddi bir yönelim bozukluğu (dezoryantasyon) yaşıyordu. Basit bir dikkatsizlik gibi görünen bu kaza, aslında vücudunda yavaş yavaş ilerleyen korkunç bir yıkımın ilk habercisiydi. Hastaneye kaldırılan adam üzerinde yapılan testler doktorları şaşkına çevirdi. Nefroloji (böbrek bilimi) servisine sevk edilen hastada ciddi derecede kansızlık (anemi), beyin korteksinde küçülme (atrofi) ve böbrek fonksiyonlarında ağır bozulmalar tespit edildi.

#3
Foto - 20 yıldır her sabah içtiği kahveyi bakın nasıl böyle zehre dönüştürmüş! Tayvan'da yaşanan olay kafaları karıştırdı

Ünlü Nefrolog Dr. Hung Yung-hsiang tarafından incelenen vaka, televizyon programlarına konu olacak kadar ibret verici bir hal aldı. Doktorlar, hastanın tıbbi geçmişini derinlemesine incelediklerinde, adamın son zamanlarda sürekli yorgunluktan şikayet ettiğini öğrendi. Daha da ilginci, adamın tat alma duyusunda ciddi bir bozulma vardı; yediği yemeklerin asla yeterince tuzlu olmadığından yakınıyordu. Tüm bu belirtiler doktorların aklına tek bir korkunç ihtimali getirdi: Ağır metal zehirlenmesi. Yapılan kan testleri doktorların şüphelerini doğruladı; adam ciddi oranda kurşun zehirlenmesi yaşıyordu. Peki ama bir ofis çalışanı bu kadar yüksek dozda kurşuna nasıl maruz kalabilirdi? Dedektif gibi iz süren sağlık ekibi, sorunun kaynağını bulmakta gecikmedi. Adamın tam 20 yıldır, neredeyse her gün aynı termosu kullandığı ortaya çıktı. Termos incelendiğinde iç yüzeyinin ciddi şekilde hasar gördüğü, çizildiği ve paslandığı fark edildi. Adam her sabah bu paslı termosa asidik özelliği olan kahvesini koyuyor, kahve gün boyunca metal yüzeyle tepkimeye girerek paslı kısımdaki kurşunu çözüyor ve içeceğe karıştırıyordu. Yani adam, 20 yıl boyunca bilmeden her gün yavaş yavaş zehir içmişti. Kurşun zehirlenmesinin etkileri geri döndürülemez boyuttaydı. Kazadan sonraki süreçte adamın sağlığı hızla kötüye gitti. Beynindeki hasar nedeniyle demans (bunama) benzeri dejeneratif belirtiler göstermeye başladı. Yutkunma reflekslerini kontrol edemez hale geldiği için yediklerinin soluk borusuna kaçması sonucu aspirasyon pnömonisi (zatürre) geliştirdi. Ne yazık ki, trafik kazasından sadece bir yıl sonra hayatını kaybetti.

#4
Foto - 20 yıldır her sabah içtiği kahveyi bakın nasıl böyle zehre dönüştürmüş! Tayvan'da yaşanan olay kafaları karıştırdı

Bu trajik vakayı kamuoyuyla paylaşan Dr. Hung Yung-hsiang, herkesi termos ve matara kullanımı konusunda uyardı. Özellikle meyve suları, kahve, çay veya geleneksel bitkisel içecekler gibi asidik ya da alkali sıvılar, hasar görmüş metal kaplarda uzun süre bekletildiğinde ağır metal sızıntısı riski katlanarak artıyor. Doktorlar, sağlığınızı korumak için şu basit ama hayati önlemleri almanızı öneriyor:

#5
Foto - 20 yıldır her sabah içtiği kahveyi bakın nasıl böyle zehre dönüştürmüş! Tayvan'da yaşanan olay kafaları karıştırdı

Termoslarınızın iç yüzeyini düzenli olarak kontrol edin. Eğer iç kısımda çizikler, paslanma veya aşınma görürseniz termosu derhal çöpe atın. Yıllarca aynı ürünü kullanmak yerine, belirli aralıklarla mataralarınızı yenileyin. Bir anlık dalgınlık veya "bir şey olmaz" düşüncesi, bu hikayede olduğu gibi hayatınıza mal olabilir. Sabah kahvenizi yudumlamadan önce bardağınızın içine bir kez daha bakmakta fayda var.

