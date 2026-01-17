Dedetaş’ın ihmali can alıyordu!

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından çok skandallarla gündeme gelen CHP’li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın ihmali az daha mal oluyordu. Yağışların ardından oluştuğu ve Üsküdar Belediyesi tarafından haftalarca kapatılmadığı belirtilen çukur, az daha can kaybına neden oluyordu. Olay, dün akşam saatlerinde Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Hekimoğlu Sokak’ta saat 21.00 sularında meydana geldi.

Gazeteci Tolgahan Erdoğan’ın 3 yaşındaki yeğeni E.A.G., söz konusu çukura düşerek başından yaralandı. Küçük çocuk, aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Küçük çocuğun yaşadığı talihsiz kazanın ardından çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken yaşanan skandalı sosyal medya hesabından duyuran Tolgahan Erdoğan, belediyenin defalarca uyarılmasına rağmen gerekli önlemleri almadığını belirterek ihmale dikkat çekti.

HESABI SORULACAK

Gerçekleşen kaza ile ilgili adli mercilere başvurulduğunu kaydeden Erdoğan, “Dün akşam 3 yaşındaki yeğenimiz Üsküdar Belediyesinin kapatmadığı yaklaşık bu 1 metrelik çukura düşerek ciddi bir şekilde yaralandı ve halen tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sinem Hanım bir çukuru kapatamayacak kadar acizseniz o koltuklarda oturmayın derhal defolun gidin. Konuya ilişkin gerekli adli işlemleri başlatmış olup bu sorumsuzluğun hesabını sizlerden tek tek soracağız” ifadelerini kullandı.