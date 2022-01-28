Ukraynalı ayrılıkçı Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'yi durdurmak için Rusya'dan silah istedi

Ukraynalı ayrılıkçıların lideri Denis Pushilin, Rusya'dan kendilerini Batı'nın desteklediği Kiev güçlerine karşı savunmak için modern silahlar göndermesini istedi.

Ayrılıkçılar, öncelikle Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'ye karşı koymaları gerektiğini belirtti.

Rus siyasetçiler silah verilmesi için çağrı yaptı, görüşmeler başladı

The Moscow Times'ta yer alan habere göre; Moskova ile Batı cephesi arasında Ukrayna ile ilgili artan gerilim dolayısıyla, Rusya'nın en büyük siyasi partisi Birleşik Rusya lideri Vladimir Vasilyev'in Kremlin'e Ukrayna'da ayrılıkçıların elindeki bölgenin silahlandırılması çağrısında bulundu.

Bunun üzerine Ukrayna'daki ayrılıkçılar ile Kremlin yanılısı danışmanlar arasında görüşmeler başladı.

Pushılın: Öncelikle Bayraktar TB2'leri durdurmalıyız

Kremlin yanlısı Vladimir Solovyov ile online bir görüşme yapan Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki ayrılıkçıların lideri Denis Pushilin'in "Öncelikle Bayraktar'lara karşı koyabilmeliyiz" dediği belirtildi.

Solovyov'un da Rusya'nın ayrılıkçılara Sovyet döneminden kalma makineli tüfekler ve kalaşnikovlar yerine yeni nesil silahlar temin edebileceğini belirttiği aktarıldı.

Ukrayna, Bayraktar TB2'leri oldukça aktif kullanıyor

Ukrayna, Türkiye'den çok sayıda Bayraktar TB2 satın aldı ve Rus yanlısı ayrılıkçılara ilk saldırıyı Ekim 2021'de gerçekleşti. Bu, aynı zamanda Bayraktar TB2'nin Avrupa'daki ilk taarruzu olma özelliğini taşıyor. Ukrayna ordusunun söz konusu tarihten bu yana Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçıları hedef alıyor. Rus medyası, son olarak geçen hafta Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'larının Karadeniz'de devriye uçuşu yaptığını ve istihbarat topladığını yazdı.

Ukrayna-Rusya krizi nasıl başladı?

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, 2013-2014 yıllarında başladı. Moskova yönetiminin Kırım'ı ilhak etmesiyle başlayan süreçte Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı güçleri destekleyerek, bölgede küçük özerk yönetimler kurulmasına arka çıktı.

Aradan 8 yıl geçmesine rağmen Rusya destekli ayrılıkçılar varlığını sürdürüyor. Kiev yönetimi de yıllardır topraklarını geri almaya çalışıyor.