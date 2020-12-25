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Dünya Ukrayna'dan yeni İHA hamlesi: Geliştirme çalışmaları başladı
Dünya

Ukrayna'dan yeni İHA hamlesi: Geliştirme çalışmaları başladı

Ukraynalı DKKB Luch firması Sokil-200 “Kartal” adında yeni bir silahlı insansız hava aracı (İHA) geliştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 18:19:00 -
Ukrayna'dan yeni İHA hamlesi: Geliştirme çalışmaları başladı

İnsansız hava araçlarının etkinliğinin son yıllarda muharebe sahasında artması çoğu ülkeyi bu teknolojilere yatırım yapmaya itiyor. Hem maliyet/etkin sistemler haline gelebilmeleri hem de sağladığı fayda açısından ordular için tercih olarak artık ilk sıralarda insansız sistemler yer almaya başlıyor. Ukrayna da DKKB Luch firması ile Sokil-200 adında bir silahlı insansız hava aracı geliştiriyor.

Sokil-200 SİHA ile ilgili olarak açıklanan bilgilere göre 14 metre kanat açıklığına ve 200 ila 250 kilogram arasında faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor. Sokil-200, S/İHA platformu 24 saat havada kalabilecek. Sokil-200 kanatlarında 7.5 km menzilli Barrier-V füzelerini taşıyacak ve 14,5 km uzaklığa kadar hedef takibi yapabilecek.

Sokil-200’de kullanılacak motor için DKKB Luch firması turboprop ve pistonlu motor arasında seçim yapmakta tereddüt ediyor. Ivchenko-Progress turboprop veya Avusturya Rotax 914’e benzer özelliklere sahip bir pistonlu motorun proje için en uygun olduğu tahmin ediliyor.

DKKB Luch’da tasarım şefi ve CEO. Korostelev 21 Aralık tarihinde Sokil-200 ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarında, "Otomatik kalkış ve iniş yapabilen, otonom önceden programlanmış ataletsel navigasyon uçuşu ve şifreli bir bağlantı üzerinden uzun menzilli canlı görüntü akışı için yeteneklerle donatılmış bir S/İHA geliştiriyoruz" ifadesinde bulundu.

Sokil-200’in geliştirilmesinde, DKKB Luch’un halihazırda denediği Neptün kıyı konuşlu gemisavar seyir füze sistemi (ASCM) ve benzeri projelerde uyguladığı bazı teknolojik çözümlerde kullanılacak. Sokil-200’ün geliştirilmesinde, yüksek iletişim olanaklarına sahip komuta ve kontrol istasyonundan, ataletsel navigasyon sisteminden ve Neptün’ün R-360 füzesinde bulunan diğer bazı elektronik sistemlerden faydalanılacak.

23 Aralık’ta, Ukrayna Hükümet Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla Neptün kıyı konuşlu gemisavar füzelerinin ihracatının önündeki engel resmi olarak kaldırılmıştı. Bahse konu ihracat ile elde edilecek gelir ile diğer projeler finanse edilecek. İhracat gerçekleştiği takdirde Ukraynalı şirketler ülkenin savunma yeteneklerini güçlendirmek için gereken diğer projeleri uygulamak adına kullanılabilecek fonları alacak. Fonlar ile desteklenmesi planlanan projeler; Sokil-300 İHA, R-360’ın hava platformunda kullanılan varyantını dahil çeşitli projeleri içeriyor.

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