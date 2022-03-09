Ukrayna'dan Türkiye'ye teşekkür geldi

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmek üzere bugün Türkiye'ye gelecek. Haberi Rusya Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sergey Lavrov Antalya Diplomasi Forumu için bugün Türkiye'ye geliyor, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüşme yapması planlanıyor" denildi.

Rusya henüz tarih vermezken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 10 Mart'ta görüşeceklerini açıklamıştı. Çavuşoğlu "Çok çaba sarf ettik" diyerek Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın 10 Mart Perşembe günü Antalya'da görüşeceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, "Her iki bakan, toplantıda benim de yer almamı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü olarak gerçekleştireceğiz. 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'dan Türkiye'ye Antalya teşekkürü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılması planlanan görüşmenin öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Ukrayna merkezli haber ajansı Unian'ın haberine göre, Bakan Kuleba, televizyonda canlı yayında yaptığı açıklamada, Lavrov ile müzakere masasına oturacağını söyledi.

Kim ikna etti bilmiyorum ama...

Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i mi yoksa Çavuşoğlu mu Lavrov'u ikna etti bilmiyorum ama görüşme yapılacak." dedi.

Lavrov iki yıldır benimle görüşmüyordu

Lavrov'un iki yıldır ikili veya Normandiya Dörtlüsü formatında kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmekten kaçındığını kaydeden Kuleba, "Şimdi aniden kabul etti, belki bir şey iletmek istiyor. Dinleyeceğiz ama Lavrov'un Ukrayna'ya yönelik saldırganlığın mimarlarından olduğu anlayışıyla onunla konuşacağım." ifadesini kullandı.

Kuleba, işgal altındaki Kırım ve Donbas'ın görüşmede gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine, ülkesinin müzakerelerde bir şeylerden vazgeçme pozisyonunda olmadığını söyledi.