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Dünya Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Potansiyeli var
Dünya

Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Potansiyeli var

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Putin ile Zelenskiy'nin Türkiye'ye davetinin potansiyeli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 23:11:00 -
Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Potansiyeli var

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihay Podolyak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Türkiye’ye davetinin "iyi düşünülmüş ve potansiyele sahip" bir teklif olduğunu söyledi.

Podolyak, RBK Ukrayna'ya yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın bölgedeki durumu çok iyi anladığını ifade etti.

Erdoğan'ın Ukraynalılar ve Rusların saiklerini çok iyi bildiğini aktaran Podolyak, teklifin şüphesiz "iyi düşünülmüş ve potansiyele sahip olduğunu" belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Türkiye’ye davetini “memnuniyetle karşıladıklarını” bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümü için hem Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile konuştuğunu belirterek, "(Erdoğan) Hatta isterlerse her ikisini de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır. Bunu hem Rusya hem de Ukrayna'nın dostu hem de bir NATO müttefiki olarak yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

deniz HAN

UKRAYNA VE RUSYA BARIŞTIRILMALI 
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