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Dünya Ukrayna'dan şok iddia: S400'ler kullanılmaz halde!
Dünya

Ukrayna'dan şok iddia: S400'ler kullanılmaz halde!

Yeniakit Publisher
2024-08-04 10:29:00 -
Ukrayna'dan şok iddia: S400'ler kullanılmaz halde!

Ukrayna Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna füze ve deniz kuvvetleri birimlerinin ortak saldırıları sonucu Rus ordusuna ait S-400 "Triumph" füze savunma sisteminin 4 fırlatıcısına önemli ölçüde zarar verildiğini duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki Rus deniz kuvvetleri ve hava savunma sistemlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ZARAR VERİLDİ

Açıklamada, Ukrayna füze ve deniz kuvvetleri birimlerinin ortak saldırıları sonucu Rus ordusuna ait S-400 "Triumph" füze savunma sisteminin 4 fırlatıcısına önemli ölçüde zarar verildiği ifade edildi.

Saldırıda Sivastopol limanında konuşlanan Rus Karadeniz filosunun "Rostov Na Donu" adlı denizaltısının da vurulduğu belirtilerek, denizaltının battığı iddiasında bulunuldu.

Ukrayna'nın 13 Eylül 2023'te düzenlenen füze saldırısında denizaltının hasar aldığı ama tamir edilmesinin ardından tekrar kullanılmaya başladığı kaydedilen açıklamada, "Kalibr" tipi füzeleri taşıyabilen denizaltının değerinin 300 milyon dolar olduğu öne sürüldü.
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Yorumlar

Abdullah

Bu çöp S400leri fena kakaladı Rusya bize. Hem F35'ten hem paramızdan olduk. Türkiye tarihinin en büyük kazığı.

Saffet

Amerika avrupa ve liderleri İsrail ne zaman doğru söyledi kiINANALIM
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