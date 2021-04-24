Ukrayna'dan skandal sözde soykırım çıkışı

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözde Ermeni soykırımı, tek bir halkın trajedisi değil. Bu, tüm insanlık için korkunç ve maalesef incelenmemiş bir ders, çünkü halâ hiçbir ülke ve hiçbir halk trajedinin tekrarlanmasına karşı güvende değil. Tam da bu yüzden Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanımak bu kadar önemli. Suçu kınamak, ihtilaf ve anlaşmazlık ne olursa olsun bu tür şekilde ‘çözümünün’ kabul edilemez olduğunu ilan etmek, siyasi taahhütler üstlenmek" ifadelerini kullandı.

Sözde 'Soykırımın' Batı'da tanındığını ve onlarca ülke tarafından kınandığını anımsatan Ukraynalı bakan, Ermenilerin Ukrayna'nın modern tarihindeki rolüne de dikkat çekerek, 2014'te darbeyle neticelenen Maydan olaylarında ilk ölenlerden birinin Ermeni Sergey Nigoyan olduğunu ve Ermenilerin Ukrayna ordusu saflarında Donbass'ta savaştığını kaydetti.