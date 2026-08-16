Ukrayna’dan savaşta ilginç taktik: E-ticaret sitesi deposuna peş peşe saldırılar

Rusya'nın Podolsk şehrinde e-ticaret platformu Wildberries'e ait lojistik merkezinde, insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktı.

Wildberries'ten yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde bulunan Podolsk'taki lojistik merkezinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da saldırıda Wildberries çalışanlarından yaralanan olmadığını kaydetti.

Vorobyov, bölgede ilaçların depolandığı bir tesiste de yangın çıktığını, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını aktardı.

Ukrayna, son dönemde Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine İHA saldırıları düzenliyor.

UKRAYNA NEDEN WİLDBERRİES’İ HEDEF ALIYOR?

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başmüdürlüğü (HUR) koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, Rus ordusunun yaptırımları delerek drone parçaları ve mikroçip tedarik ettiği Wildberries e-ticaret şirketinin stratejik lojistik tesisleri yoğun kamikaze İHA ve siber saldırılarla hedef alındı. Temmuz-Ağustos 2026 döneminde Moskova, St. Petersburg ve Tambov başta olmak üzere 12'den fazla devasa deponun patlatılarak finansal altyapının çökertilmesiyle, Rus askeri lojistik zincirine ve savaş ekonomisine 100 milyar rubleyi aşan darbe vurulması amaçlanıyor.