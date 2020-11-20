Ukrayna'dan Rusya'yı çıldırtacak Bayraktar SİHA hamlesi

Geçtiğimiz yıllarda Ukrayna devletine bağlı savunma ihracatı ajansı UkrSpetsExport aracılığı ile Baykar Savunma'dan 6 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına binaen yeni sipariş vermeye hazırlanıyor.

Defense Express tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Ukrayna tarafından sipariş edilecek yeni Bayraktar TB2 SİHA'lar, Rusya'ya karşı Karadeniz ile Azak Denizi kıyılarının korunması için tedarik edilecekler.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yıl sonuna kadar vermeyi planladığı yeni sipariş ile mobil yer kontrol istasyonlarına ek olarak sabit yer kontrol istasyonu (YKİ) da tedarik etmeyi ve böylelikle sürekli istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) faaliyeti icra etmeyi amaçlıyor..

Toplam 48 adet tedarik edecek

Savunmasanayist'nin haberine göre; Donbass muharebe sahasındaki Rus ana muharebe tanklarına (AMT) karşı Roketsan MAM-L mühimmatlarıyla teçhiz edilen Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanmayı amaçlayan Ukrayna Ordusu, toplamda 48 adet Bayraktar TB2 SİHA daha tedarik etmeyi amaçlıyor.