Dev şirketleri bir bir iflas eden Almanya'yı Türkiye'nin başkanı, Erdoğan korkusu sardı: Seçimi kazanırsa pek iyi olmaz

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili Alman Meclisi Dış İlişkiler Konseyi üyesi Ralf Stegner “Erdoğan seçimi kazanırsa pek iyi olmaz.” yorumunda bulundu.

Türkiye, saatler sonra 5 yıl daha görev yapacak yeni Cumhurbaşkanı'nı öğrenecek.

Sabah saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi, akşam 17.00'da sona erecek

Türkiye'deki seçimler dünyadan da yakından takip ediliyor. Alman Meclisi Dış İlişkiler Konseyi üyesi Ralf Stegner seçimlerle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Alenen Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı

Yenişafak'a göre: Alman Welt gazetesinde yer alan habere göre alenen Kılıçdaroğlu'na destek verilmesi çağrısında bulunan Stegner "Türkiye’deki seçimlerde Erdoğan’a alternatif olan adaya başarılar dilemeye odaklanmalıyız. Erdoğan seçimi kazanırsa pek iyi olmaz." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Afrika'nın güvenliği Türkiye'ye emanet! Türk savunma sanayiinin çok kritik o adımı: Anlaşma yapıldı diyerek harekete geçildi→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Türkiye'de tercih edilen Apple'dan milyarlarca dolarlık çip anlaşması! O adım: Haber gündeme bomba gibi düştü→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Türkiye'ye turizmde iyi haber: O bölgede buluşan TUI CEO'larından 2024 mesajları: Turist sayısını yüzde 25 artıracağız→ TIKLAYINIZ