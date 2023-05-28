Dev şirketleri bir bir iflas eden Almanya'yı Türkiye'nin başkanı, Erdoğan korkusu sardı: Seçimi kazanırsa pek iyi olmaz
Almanya'nın son dönemlerde gündeme düşen iflas haberleri gündeme bomba gibi düşerken öte yandan Erdoğan korkusu lüks etti! Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili Alman Meclisi Dış İlişkiler Konseyi üyesi Ralf Stegner dikkat çeken şok sözler kullandı: “Erdoğan seçimi kazanırsa pek iyi olmaz.” yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili Alman Meclisi Dış İlişkiler Konseyi üyesi Ralf Stegner “Erdoğan seçimi kazanırsa pek iyi olmaz.” yorumunda bulundu.
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Türkiye'deki seçimler dünyadan da yakından takip ediliyor. Alman Meclisi Dış İlişkiler Konseyi üyesi Ralf Stegner seçimlerle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Alenen Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı
Yenişafak'a göre: Alman Welt gazetesinde yer alan habere göre alenen Kılıçdaroğlu'na destek verilmesi çağrısında bulunan Stegner "Türkiye’deki seçimlerde Erdoğan’a alternatif olan adaya başarılar dilemeye odaklanmalıyız. Erdoğan seçimi kazanırsa pek iyi olmaz." ifadelerini kullandı.
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