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Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya karşı atak
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya karşı atak

Yeniakit Publisher
2023-07-03 14:27:00 -
Ukrayna'dan Rusya'ya karşı atak

Ukrayna ordusu topçu birliklerinin, Vugledar yönündeki Rus askeri pozisyonlarına yönelik saldırıları yoğunlaşıyor.

Rusya ile Ukrayna askeri güçlerinin arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusu, çeşitli yönlerden saldırılarına devam ediyor.

Bölgedeki Vugledar yönünde de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 72. Mekanize Tugayının topçu birlikleri, askeri faaliyetlerini sürdürüyor.

"Gvozdika" adlı motorlu obüslere sahip birlikler, Rus askerleri ve askeri teçhizatının bulunduğu noktalarla ilgili istihbarat sağlıyor ve belirledikleri noktalara top atışı gerçekleştiriyor.

Gün içinde onlarca atış yapan askerler, ön cephede savaşan Ukraynalı birliklerin ilerlemesine ve yeni yerleşim birimlerinin ele geçirilmesine destek veriyor.

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